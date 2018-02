Califórnia legaliza a filiação ao Partido Comunista

O Senado da Califórnia aprovou na quinta-feira, 15, uma legislação que exclui a participação no Partido Comunista como razão para demissão de funcionários públicos, proibição da época da Guerra Fria para impedir que comunistas chegasse no governo. Segundo o jornal britânico The Guardian, o senador democrata Alan Lowenthal afirmou que o comunismo é um "sistema falido" e que a lei deveria proteger as liberdades constitucionais pelas quais o país lutou com bravura, incluindo as liberdades de filiação política. Segundo o jornal, a Califórnia era o único Estado americano que permitia que funcionários públicos sejam demitidos por fazer parte de um partido político. A Califórnia exigia ainda que qualquer organização que pretendesse utilizar as facilidades do ensino público assinasse um compromisso de que "o requerente não é uma organização comunista ou uma frente comunista". Para o senador, a nova lei deve proteger os direitos de liberdade de expressão e a filiação política ao revogar a medida. A legislação aprovada deve ainda permitir que empregados sejam demitidos por qualquer atividade que prejudique o Estado ou o país. Após a aprovação, o senador republicano Jeff Denham reiterou que o Partido Comunista não é uma organização morta, e que ainda reprime ativamente seres humanos em Cuba e na China por meios brutais. "O Estado tem todo o direito de empregar nas escolas funcionários levando em conta sua visão política, especialmente se ele pertence à uma organização que favorece o uso da violência pelo governo".