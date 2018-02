Calma impera em Ferguson, nos EUA, após início de júri sobre morte de jovem negro

O secretário de Justiça dos EUA, Eric Holder, encontrou-se com os país de Michael Brown, de 18 anos, e prometeu que seu departamento vai realizar uma investigação completa sobre o caso, que reacendeu o debate sobre o tratamento do sistema judiciário norte-americano a afro-americanos.

“Eu sou o secretário de Justiça dos EUA, mas também sou negro... consigo lembrar ter sido parado em duas ocasiões em um pedágio de Nova Jersey e ser acusado de ultrapassar o limite de velocidade. Fui parado”, disse Holder em uma reunião com a comunidade na cidade nos arredores de St. Louis, de acordo com a imprensa norte-americana.

Um grande júri começou a ouvir as alegações no caso na quarta-feira, embora manifestantes tenham pressionado por suas demandas de que uma investigação criminal local seja entregue para um promotor especial.

Alguns tiros foram ouvidos durante a noite, pelo menos um policial foi atingido por uma garrafa e, segundo a polícia, nesta quinta-feira foram presas seis pessoas, muito menos do que os detidos nas últimas noites, marcadas por episódios de violência e saques.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Vimos uma multidão diferente nesta noite. Não tivemos tantos agitadores e, como eu digo, criminosos na multidão”, disse o capitão da polícia rodoviária do Estado, Ron Johnson, um oficial negro que foi indicado para assumir a segurança local na semana passada.

“A tendência é boa. As multidões foram menores, houve calma e ordem”, disse ele a jornalistas.

Uma hora antes do pôr do sol de quarta-feira, grupos de dezenas de manifestantes começaram a marchar pacificamente em uma via principal que havia sido o cenário de protestos noturnos e ocasionais episódios de violência. Eles gritavam: “Mão para cima, não nos atire”.

Uma tempestade caiu logo após o anoitecer, dispersando os manifestantes, incluindo uma multidão que havia cercado um casal que carregava um cartaz de apoio à polícia.

Representantes religiosos foram vistos na multidão, ajudando a orientar a marcha e agindo como intermediários entre a polícia e os manifestantes. Uma líder religiosa negra usando uma longa bata branca acalmou uma mulher que estava gritando, e então a conduziu pela rota da marcha.

Holder, o primeiro afro-americano a assumir o cargo de principal representante da Justiça dos EUA, encontrou-se com estudantes e líderes comunitários de Ferguson.

O Departamento de Justiça lançou uma investigação para ver se promotores federais podem apresentar acusações criminais contra Darren Wilson, o policial envolvido no tiroteio de 9 de agosto.

(Reportagem adicional de Lucas Jackson e Julia Edwards, em Washington)