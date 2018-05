Câmara dos EUA aprova folga maior para tropas no Iraque Desafiando uma ameaça de veto da Casa Branca, a Câmara dos Deputados dos EUA aprovou na quinta-feira um projeto que concede uma folga maior para soldados que voltam do Iraque. O governo diz que a medida violaria a autoridade do presidente George W. Bush como comandante-em-chefe. O projeto, parte de uma série de votações sobre a impopular guerra, teve 229 votos favoráveis e 194 contrários. Não está claro se a proposta terá sucesso no Senado, que é mais dividido e onde uma proposta similar foi derrotada no mês passado. Simpatizantes da medida dizem que as forças dos EUA estão sobrecarregadas e, após quatro anos e meio de conflito, sofrem com repetidos deslocamentos para a frente de combate, muitas vezes sem o descanso adequado. "Todos nós sabemos que há pessoas em seu terceiro ou quarto envio", disse a deputada democrata Ellen Tauscher, autora do projeto, em entrevista telefônica à Reuters. "É óbvio que eles não estão recebendo tempo livre suficiente." Os soldados dos EUA estão "enviados, esgotados, desesperados", na avaliação do deputado Walter Jones, um dos seis republicanos que votaram a favor. O projeto exige que o período de folga seja igual ao período de mobilização. No caso da Guarda Nacional e das tropas da Reserva, o período de descanso precisa ser pelo menos o triplo da mobilização. Haveria uma autorização para que o presidente suspendesse excepcionalmente a regra, mas críticos dizem que mesmo assim a lei deixaria os comandantes de mãos atadas e violaria a autoridade constitucional de Bush, assim como a do próximo presidente, a ser eleito em 2008.