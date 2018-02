Campanha de Obama arrecada mais de US$ 31 milhões em abril

A campanha do senador democrata Barack Obama informou nesta terça-feira, 20, que arrecadou US$ 31.3 milhões no mês de abril, além de US$ 600 mil para os fundos da eleição geral de novembro, de acordo com a rede CNN. Já a campanha conseguiu US$ 22 milhões no mesmo mês, segundo o jornal The New York Times. Veja também: Homem mais rico do mundo dá como certa indicação de Obama Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Em seu informe financeiro mensal entregue à Comissão Eleitoral Federal, a campanha de Obama disse que possuía em caixa US$ 37.3 milhões, além de US$ 9.2 milhões adicionais para as eleições gerais. O relatório apontou ainda que a campanha do senador conquistou mais de 200 mil doadores no mês passado, somando ao total de 1.475 milhão de doações individuais já alcançadas. A média de doações em abril foi de US$ 91 - 94% das contribuições foram menores que US$ 200; 93% de US$ 100 ou menos; 77% de US$ 50 ou menos e 52% de US$ 25 ou menos. Em março, a campanha de Obama declarou ter arrecadado US$ 42 milhões em doações.