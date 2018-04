Campanha de Obama arrecada US$ 32 mi em janeiro O pré-candidato democrata Barack Obama arrecadou 32 milhões de dólares para sua campanha presidencial em janeiro, disseram assessores na quinta-feira. Já o republicano Mitt Romney investiu 18 milhões de dólares de sua própria fortuna durante os últimos três meses de 2007. Romney, ex-governador de Massachusetts e bem-sucedido empresário, já gastou 35 milhões de dólares em sua campanha. A senadora Hillary Clinton arrecadou 26,7 milhões de dólares no quarto trimestre do ano passado e tinha quase 38 milhões de dólares em dinheiro disponível ao final de dezembro. Com tal quantidade de fundos, Hillary e Obama poderão travar uma guerra pela indicação do partido que poderá se estender até março ou além disso. A campanha de Obama já está fazendo anúncios na maior parte dos 22 Estados que terão prévias democratas na próxima terça-feira, conhecida como "superterça".