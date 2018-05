Campanha de Obama tenta mostrar que ele segue com chances A campanha do pré-candidato democrata à Presidência dos EUA Barack Obama procurou na segunda-feira tranquilizar seus apoiadores e mostrar que ele continua sendo um nome forte, pouco importando neste estágio a folgada liderança de Hillary Clinton nas pesquisas. Em memorando aos simpatizantes, o gerente da campanha, David Plouffe, disse que o senador Obama, vai muito bem nos Estados que votam primeiro, como Iowa, New Hampshire e Carolina do Sul. Várias pesquisas nacionais nas últimas duas semanas dão à senadora Hillary uma larga vantagem. No levantamento da Newsweek, sua liderança nas primárias democratas subiu de 16 pontos percentuais em junho para 23. "Enquanto os que estão focados nos bastidores de Washington se concentram em pesquisas nacionais irrelevantes e amplamente inconsistentes, há fortes sinais em Iowa, New Hampshire e Carolina do Sul da crescente força e do potencial da sua candidatura", escreveu Plouffe. Na semana passada, uma pesquisa ABC News/Washington Post mostrou Hillary, Obama e o ex-senador John Edwards virtualmente empatados em Iowa. Outra pesquisa recente, do American Research Group, em New Hampshire, apontou Hillary e Obama à frente, com 31 por cento cada. Na Carolina do Sul, a mesma pesquisa dava quatro pontos percentuais de vantagem de Obama sobre a ex-primeira-dama. "Lembrem-se: cada disputa afeta a seguinte", disse Plouffe. "Nossa estratégia sempre foi focar como um laser nos primeiros Estados, para criar o impulso crucial para as disputas seguintes." Plouffe citou também a capacidade arrecadatória do seu candidato, mais de 258 mil doadores até agora, como sinal de força. Ele angariou cerca de 5 milhões de dólares a mais do que Hillary no segundo trimestre, disse o coordenador. Já a campanha de Hillary trata a candidatura dela como algo inevitável. Seu principal estrategista, Mark Penn, divulgou um memorando dizendo que os democratas buscam alguém que possa enfrentar os republicanos em novembro de 2008. "Eles sabem que ela sabe como ganhar, e isso se reflete em pesquisa após pesquisa que diz que Hillary é a candidata com mais chances de ganhar em novembro", escreveu. (Reportagem de Steve Holland)