Canadá confirma novo caso de doença da vaca louca O governo do Canadá confirmou nesta terça-feira que identificou um novo caso da doença da vaca louca, o 12o desde 2003. O animal com a doença era uma vaca leiteira de 6 anos de idade mantida em uma propriedade na província de Alberta. A agência de inspeção de alimentos do Canadá informou que nenhuma parte da carcaça do animal chegou a entrar na cadeia alimentícia no país. "Esse caso não afetará o status do Canadá de país de Risco Controlado, como reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal", disse a agência em comunicado. A organização disse em maio que estava classificando o Canadá e os Estados Unidos como risco controlado, o que significa que está satisfeita com os esforços dos dois países no combate à encefalopatia espongiforme bovina, conhecida como doença da vaca louca. "Com base na ciência, não se espera que esse caso vá impactar o acesso a qualquer dos atuais mercados internacionais do Canadá para gado e carne", disse a agência de inspeção. O Canadá normalmente atribui os casos da doença a ração contaminada. A vaca nasceu depois que o Canadá e os EUA adotaram uma proibição em 1997 à ração que continha ingredientes feitos de gado e outros ruminantes restituídos. O Canadá também proibiu agora material de risco de qualquer tipo de ração animal em um esforço para eliminar a doença da vaca louca do rebanho do país dentro de 10 anos.