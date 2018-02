Canadá diz que acusados de complô contra trem receberam apoio da Al Qaeda

"Se esse complô tivesse sido realizado teria resultado na morte ou grave ferimento de pessoas inocentes", disse a autoridade da Polícia Real Montada canadense James Malizia a jornalistas em Toronto.

A polícia afirmou que deteve Chiheb Esseghaier, de 30 anos, de Montreal, e Raed Jaser, de 35, de Toronto, em conexão com o complô.

Segundo autoridades, o plano não estava ligado aos atentados contra a Maratona de Boston, nos Estados Unidos, que mataram na semana passada três pessoas e feriram mais de 200.

Nenhum deles é cidadão canadense, mas a polícia não revelou a nacionalidade da dupla.

Um porta-voz do Instituto National de Pesquisa Científica, perto de Montreal, confirmou que Esseghaier era um estudante de doutorado na instituição e que ele havia sido preso.

A diretora de comunicação da escola, Julie Martineau, disse que Esseghaier chegou ao local em 2010 e estava na metade do curso. "Ele está fazendo um pós-doutorado na área de energia e ciências dos materiais", disse ela à Reuters.

A audiência em que será definida uma fiança ocorrerá em Toronto na terça-feira de manhã.

Autoridades norte-americanas disseram que o ataque teria como alvo uma linha de trem entre Nova York e Toronto, uma rota que percorre o Vale do Hudson, em Nova York, e entra no Canadá perto das Cataratas do Niágara.

A polícia canadense disse apenas que o plano envolvia um trem da empresa VIA na área de Toronto.

Malizia declarou que a polícia acredita que os dois tinham capacidade e intenção de realizar o ataque, mas não havia nenhuma ameaça iminente para o público, os passageiros, ou a infraestrutura.

As prisões aconteceram no momento em que a população de Boston, nos Estados unidos, ainda se recupera das explosões da semana passada.

As autoridades canadenses ligaram os dois suspeitos com facções da Al Qaeda no Irã, para a surpresa de alguns especialistas em segurança.

"Os indivíduos estavam recebendo o apoio de elementos da Al Qaeda localizados no Irã", disse Malizia.

O Irã abrigou algumas figuras sêniores da Al Qaeda sob a forma de prisão domiciliar após os ataques de 11 de setembro de 2001, mas tem havido pouca ou nenhuma evidência até agora de tentativas conjuntas de cometer violência contra o Ocidente.

(Reportagem de Mark Hosenball, Louise Egan, David Ljunggren e Alastair Sharp)