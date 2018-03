Canadá rejeita pressão por preso de Guantánamo O Canadá disse na quarta-feira que não vai pressionar os EUA pela repatriação do jovem canadense preso em Guantánamo, apesar da divulgação de um vídeo em que ele aparecia chorando e chamando pela mãe. As imagens levaram políticos e articulistas a pedirem que o governo local interceda por Omar Khadr, 21 anos, acusado de matar um socorrista norte-americano no Afeganistão em julho de 2002, quando tinha 15 anos. Em fevereiro de 2003, agentes canadenses passaram quatro dias interrogando o rapaz. Um vídeo da época mostra o interrogatório e também momentos em que Khadr murmura e chora, chamando pela mãe. O primeiro-ministro canadense, Stephen Harper, disse que Khadr enfrenta acusações graves e deve ser levado a julgamento. "Nossa posição não mudou nem vai mudar. Fazer uma mudança de última hora porque a equipe jurídica dele está buscando uma estratégia agressiva na mídia não é do interesse do devido processo. Estamos fazendo o que é certo", disse o porta-voz de Harper, Kory Teneycke. O vídeo foi divulgado pelos advogados de Khadr, após uma longa disputa judicial. Críticos do tratamento dado ao jovem dizem que ele foi uma criança transformada em soldado, e que por isso precisa de reabilitação em vez de punição. Os EUA mantêm cerca de 265 presos em Guantánamo, sob condições muito criticadas por entidades de direitos humanos. Em entrevista a uma TV local, a mãe dele, Maha Elsamnah, disse que está sofrendo, mas resiste por saber que "há centenas de outros que sofrem como Omar". Ela admitiu que seu filho precisaria de um programa de reabilitação, pois "alguém precisa convencê-lo de que ele ainda merece viver". Khadr diz ser vítimas de constantes ameaças sexuais na prisão de Guantánamo. No vídeo, ele aparece com macacão laranja de prisioneiro, sendo interrogado. Em certo momento, deixado sozinho, enfia a cabeça entre as mãos e puxa os cabelos em evidente desespero. O jovem foi levado ao Afeganistão por seu pai, Ahmed Said Khadr, suposto financiador da Al Qaeda e amigo íntimo de Osama bin Laden. Khadr foi morto em combate contra tropas paquistanesas em 2003. (Por David Ljunggren)