Candidatos republicanos mantêm apoio a Bush no Iraque Os pré-candidatos republicanos à Presidência dos Estados Unidos começam a se distanciar um pouco do impopular presidente George W. Bush, mas na principal questão diante dos norte-americanos, o Iraque, eles ainda o seguem de perto. Bush surge como uma grande presença sobre o cenário político antes das eleições de novembro de 2008, e analistas acham que será difícil um candidato republicano chegar à Casa Branca devido ao descontentamento popular com a guerra do Iraque. Mas, na atual etapa, os pré-candidatos precisam do apoio da base partidária, dentro da qual há um núcleo de defensores ardorosos do presidente. "Acho que os candidatos republicanos estão às voltas com Bush", disse o estrategista do Partido Republicano Scott Reed. "Estão tentando parecer leais ao seu comandante-em-chefe, mas ao mesmo tempo seguir em uma nova direção, que seja um Partido Republicano pós-Bush." "Você não quer se colocar nesta caixa em que tem de ser contra Bush ou a favor de Bush. Você precisa focar além de Bush", disse Reed. Os níveis de aprovação do presidente estão em torno de 30 por cento, e no debate de domingo na ABC apareceram sinais de distanciamento entre os pré-candidatos e o presidente. O ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani questionou a pertinência de o governo Bush ter incentivado os palestinos a fazerem eleições que acabariam levando o grupo islâmico Hamas ao poder. "Em alguns casos, talvez ir tão rapidamente para as eleições seja um erro", disse ele. Mitt Romney, ex-governador de Massachusetts, prometeu não ser uma "cópia-carbono" de Bush, enquanto o senador John McCain disparou contra o influente vice de Bush, Dick Cheney, ao garantir que, se eleito, vai garantir que "só haja um presidente". Mas, no tocante ao Iraque, só o azarão Ron Paul questionou a atual estratégia de Bush, que aumentou o contingente dos EUA no Iraque para tentar estabilizar o país. Em setembro, um relatório do Pentágono avaliará se a estratégia está funcionando. "Acho que é a melhor oportunidade que temos de ver a estabilidade no Iraque, e certamente torço para que tenha sucesso", disse Romney em um email enviado por sua assessoria sob o título "Governador Mitt Romney sobre a necessidade de apoiar o aumento (de tropas)". Os pré-candidatos democratas, por outro lado, se apresentam como agentes da mudança --ou até de uma "mudança fundamental", como prega o senador Barack Obama.