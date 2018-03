Carro desgovernado nos EUA mata 4 e fere 15

Quatro pessoas morreram e pelo menos outras 15 ficaram feridas na madrugada deste domingo, 17, em um evento beneficente nos EUA. O motorista de um carro de corrida perdeu o controle do veículo e atingiu a multidão. As autoridades investigam a causa do acidente ocorrido em Selmer (Tennessee), 130 quilômetros ao leste de Memphis, durante uma feira anual de arrecadação de fundos para crianças doentes. O porta-voz da polícia de trânsito, Mike Browning, disse que os feridos tinham sido transferidos para três hospitais da zona. Segundo ele, ainda não se sabe se há menores entre as vítimas, mas o evento é muito popular entre crianças e costuma contar com a presença de famílias. A Polícia de Selmer informou que o piloto do carro saiu ileso.