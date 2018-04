Casa Branca aceita acordo sobre pacote econômico A Casa Branca abriu na terça-feira as portas a mudanças no pacote de estímulo econômico para os Estados Unidos, ao oferecer a ampliação de uma restituição fiscal para cerca de 20 milhões de aposentados e veteranos incapazes. "Reconhecemos as dificuldades que os idosos de baixa renda e os veteranos estão enfrentando, e tenho certeza de que conseguiremos acertar algo, fazer rapidamente algo que tenha uma ampla abrangência", disse o secretário de Tesouro, Henry Paulson, à Comissão de Finanças do Senado. Aposentados e veteranos haviam ficado fora do projeto aprovado com apoio da Casa Branca na Câmara dos Deputados. O objetivo do pacote é estimular a economia e evitar uma recessão. Mas Paulson disse que o governo é contra alguns artigos de um projeto paralelo, aprovado na semana passada numa comissão do Senado, que incluíam benefícios para desempregados e créditos fiscais adicionais para alguns recursos energéticos renováveis. Aquele projeto ampliava as restituições fiscais para aposentados da Seguridade Social e veteranos. "Não apoiarei o pacote da forma como está agora, apóio o espírito", disse Paulson. A Casa Branca quer uma rápida aprovação do projeto da Câmara, que Paulson negociou com líderes de ambos os partidos naquela Casa. Os parlamentares estão sob pressão dos aposentados e de construtoras para aceitar a versão da Comissão de Finanças do Senado. O projeto da Câmara, que envolve 146 bilhões de dólares, daria um bônus fiscal único de 600 dólares, ou 1.200 dólares para casais, mais 300 dólares por filho. As restituições teriam uma redução gradativa para cidadãos que ganham mais de 75 mil dólares por ano, ou casais com renda superior a 150 mil dólares. O projeto que tramita no Senado envolve 157 bilhões de dólares, permitindo bônus de 500 dólares por pessoa ou 1.000 dólares por casal, mas com limites de renda mais elevados. Ambos os projetos prevêem isenções fiscais para investimentos de empresas. O do Senado também amplia as deduções relativas a prejuízos contábeis, o que ajudaria construtoras afetadas pelo desaquecimento do mercado imobiliário e da crise das hipotecas subprime. O Senado deve votar na quarta ou quinta-feira o projeto vindo da Câmara e um substitutivo, com valores ainda mais elevados e vantagens para mutuários, apresentado pelo líder da maioria democrata no Senado, Harry Reid. O líder republicano Mitch McConnell apresentou uma terceira versão, que incluiria os aposentados e os veteranos no projeto da Câmara. O projeto de Reid deve destinar ainda 1 bilhão de dólares como auxílio à calefação de lares pobres. (Reportagem adicional de David Lawder e Richard Cowan)