Casa Branca acusa Irã de blefar sobre sua capacidade nuclear

A Casa Branca acusou o Irã de estar blefando sobre sua capacidade nuclear e afirmou que as declarações dadas hoje pelo presidente Mahmoud Ahmadinejad são baseadas em "política, e não na física", disse o porta-voz Robert Gibbs.

Mais sobre o impasse:

Irã é um Estado nuclear, diz Ahmadinejad

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com Gibbs, empresas de internet, entre elas o Google, reportaram que foram 'desconectadas' durante o aniversário de 31 anos da revolução islâmica, marcado por protestos a favor e contra o governo de Ahmadinejad.

Em Bruxelas, na Bélgica, O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, disse que a paciência do Ocidente com o Irã e suas ambições nucleares está acabando e não vai durar para sempre. Em um encontro de líderes da União Europeia (UE) em Londres, o premiê disse que as escolhas de Teerã são claras.

"O Irã pode buscar um programa nuclear civil, respeitar os direitos humanos e ganhar confiança e respeito da comunidade internacional, ou prosseguir com seu programa de armas nucleares, maltratar os direitos humanos e se isolar no lado errado da história", disse o líder britânico.

A chefe da diplomacia da UE, Catherine Ashton, também criticou a atuação iraniana no campo dos direitos humanos. Mais cedo, a polícia local prendeu cerca de 30 ativistas da oposição, entre eles familiares de líderes reformistas. O regime dos aiatolás também censurou e-mails e proibiu a imprensa estrangeira de cobrir as manifestações.

"No aniversário da revolução islâmica, que para muitos no Irã deveria simbolizar o progresso em liberdades e direitos fundamentais, milhares de iranianos foram privados de expressar suas opiniões", disse Ashton em comunicado.

'Estado nuclear'

Em discurso durante a celebração do 31º aniversário da Revolução Islâmica na praça de Azadi, Ahmadinejad disse que o país tem a capacidade de enriquecer urânio a mais de 20%, ou a 80%, mas que isto não interessa ao país.

"Quando dizemos que não produziremos a bomba, estamos falando sério. Não acreditamos na produção de armas atômicas", disse Ahmadinejad. "Se quiséssemos, já teríamos anunciado isto".

O presidente confirmou também que o primeiro lote de urânio enriquecido a 20%, processo iniciado na terça-feira, já está pronto. "O enriquecimento começou na terça passada e os cientistas já conseguiram produzir o primeiro pacote de urânio enriquecido a 20%", disse. Segundo o governo iraniano, este material será usado para o tratamento de câncer.