Casa Branca apoiaria lei adequada contra mudanças climáticas O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, apoiaria uma legislação para combater as mudanças climáticas neste ano ou em 2010, se ela contiver as condições que seu governo apoia, informou nesta segunda-feira a Casa Branca. "Eu acho que o presidente diria que, se nós tivéssemos uma legislação importante que começasse a tratar da mudança climática e nos permitisse gastar ainda mais dinheiro investindo em energias alternativas para garantir que nós não estaríamos aumentando o montante de gases de efeito estufa na nossa atmosfera, neste ano ou no ano que vem, eu acho que nós dois concordaríamos que essa é uma grande mudança a que nós daríamos as boas-vindas", disse o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs. (Reportagem de Tabassum Zakaria)