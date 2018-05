Casa Branca confirma que Obama se reunirá com Bill Clinton

WASHINGTON - O líder americano, Barack Obama, se reunirá nesta sexta-feira, 10, com o ex-presidente Bill Clinton (1993-2001), informou a Casa Branca.

O encontro, que será realizado a portas fechadas e longe dos olhos da imprensa, acontecerá às 15h do horário local (18h de Brasília) no Salão Oval.

A Casa Branca não deu mais detalhes sobre o encontro, que acontece no momento em que Obama tenta ajustar suas políticas com uma aproximação com os republicanos, que ganharam terreno nas eleições legislativas de 2 de novembro.

O partido republicano retomará o controle da Câmara de Representantes em janeiro, além de ter alcançado um aumento de cadeiras no Senado que dificultará a aprovação de algumas leis promovidas pela gestão de Obama.

O ex-presidente Bill Clinton passou por situação semelhante na metade do seu primeiro mandato, quando precisou trabalhar com os republicanos para negociar e avançar em sua agenda.

Atualmente, Obama enfrenta uma disputa dura com seu próprio partido pelo compromisso firmado com os republicanos esta semana para estender os cortes de impostos promulgados pela administração do republicano George Bush.