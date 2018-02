Casa Branca divulga fotos do casamento da filha de Bush

A festa de casamento de Jenna Bush, 26 anos, filha do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, que se casou no sábado, 10, com Henry Hager, de 30 anos, no rancho de seu pai em Crawford (Texas), teve 200 convidados e a Casa Branca a rodeou com um "véu" de silêncio. Por desejo da família Bush, que considera o acontecimento um caso particular, a Casa Branca proibiu o acesso da imprensa à cerimônia e apenas divulgou neste domingo, 11, algumas fotos. Foto: AP Jenna e Bush Foto: Efe Jenna, de 26 anos, e seu marido, Henry Hager, de 30 Foto: Efe Barbara (irmã), Laura (mãe), George (pai) e Jenna Bush