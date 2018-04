Casa Branca divulga nesta quinta resultados de revisão na segurança

A Casa Branca divulgará nesta quinta-feira, 07, os resultados da revisão na segurança dos aeroportos, solicitada pelo presidente Barack Obama, para determinar como foi possível que um jovem nigeriano entrasse em um avião comercial dos EUA com explosivos em sua cueca.

Está previsto que tanto Obama como seu assessor em temas antiterrorismo, John Brennan, e a secretária de Segurança Nacional, Janet Napolitano, realizem comentários sobre o relatório preliminar que será apresentado.

Obama disse na terça-feira, 05, que os sistemas de segurança do país falharam de forma "potencialmente desastrosa" no dia 25 de dezembro ao permitir que Umar Farouk Abdulmutallab, de 23 anos, entrasse com explosivos em um voo com 278 pessoas que viajava de Amsterdã a Detroit.

Após o incidente, Obama requisitou duas revisões paralelas. A primeira, sob responsabilidade de Janet Napolitano, avalia os sistemas de detecção nos aeroportos e as mudanças necessárias para um controle mais efetivo.

A segunda, chefiada por Breenan, trata de determinar como podem funcionar melhor as listas de suspeitos de terrorismo.