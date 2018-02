Casa Branca diz que estratégia na Síria funciona e que ainda quer Assad fora

O porta voz da Casa Branca, Josh Earnest, disse que a estratégia dos EUA contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque está funcionando e negou que Washington esteja dedicada a enfraquecer os militantes radicais às custas de seu objetivo paralelo de tirar Assad do poder.

“A política que temos para Assad é muito clara: acreditamos que ele perdeu legitimidade para liderar”, declarou Earnest em entrevista ao canal de televisão CNN.

O presidente dos EUA, Barack Obama, vem sendo criticado dentro e fora de casa porque teria sido incapaz de lidar com os ataques das forças de Assad que minam a oposição síria de que Washington eventualmente irá necessitar. O governo Obama disse que quer Assad fora, mas espera poder adiar este desafio para se concentrar no Estado Islâmico.

Na quinta-feira vieram à tona relatos sobre um memorando de duas páginas de Hagel para a conselheira de segurança nacional, Susan Rice, alertando que a política de Obama para a Síria está ameaçada por causa da incapacidade de deixar claras as intenções norte-americanas em relação a Assad.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hagel se recusou a discutir o documento na quinta-feira, mas quando indagado sobre a estratégia para a Síria em uma entrevista coletiva no Pentágono, reconheceu que Assad pode estar se beneficiando dos ataques aéreos de seu país contra os combatentes do Estado Islâmico em solo sírio e ressaltou ser preciso uma solução diplomática e política para estabilizar a Síria.

Nesta sexta-feira, o porta voz do Pentágono, contra-almirante John Kirby, minimizou qualquer descompasso com a Casa Branca e disse que as autoridades dos EUA estão sempre analisando suas opções para o cenário sírio.

“Como qualquer estratégia, você sempre deve reavaliar e conversar sobre ela e fazer com que, na hora da execução, esteja fazendo do jeito certo”, afirmou. “E acho que era disso que o secretário estava falando ontem”.