Casa Branca não pode confirmar se áudio de Bin Laden é autêntico

"Não posso confirmar nem negar a autenticidade do áudio, mas assumindo que é ele (Bin Laden), sua mensagem contém as mesmas justificativas vazias para matar inocentes que já ouvimos antes", disse David Axelrod ao programa "State of the Union", da CNN.

A gravação foi ao ar no domingo pela rede de televisão Al Jazeera.

O nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab, que estava a bordo do avião que se dirigia a Detroit, está sendo acusado de tentar explodir o voo realizado em 25 de dezembro.

"A mensagem enviada a vocês sobre a tentativa do herói nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab é uma confirmação de nossa mensagem anterior transmitida pelos heróis de 11 de Setembro", disse a voz atribuída a Bin Laden na fita gravada.

(Por Vicki Allen)