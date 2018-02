Casa Branca não vê mobilização em grande escala na Coreia do Norte

WASHINGTON - Os Estados Unidos consideram séria a ameaça de guerra da Coreia do Norte, mas não percebem qualquer tipo de mobilização em grande escala das tropas norte-coreanas nem qualquer posicionamento das forças de Pyongyang, informou a Casa Branca nesta segunda-feira, 1.

"Não temos visto qualquer ação para apoiar essa retórica", disse o porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, a repórteres.

A Coreia do Norte disse na semana passada que estava em "estado de guerra" com o Sul e fez outras ameaças que aumentaram as tensões na península coreana.

"Eu destacaria que apesar da retórica rude que estamos ouvindo de Pyongyang, não estamos vendo quaisquer mudanças na postura militar norte-coreana, como mobilizações de grande escala e o posicionamento de forças", disse Carney.