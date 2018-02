Casa Branca publicará nova proposta sobre reforma da saúde

A Casa Branca vai apresentar nesta segunda-feira, 22, sua nova proposta para reformar o sistema de saúde dos Estados Unidos, em uma semana crucial para impulsionar esta iniciativa, e que terá sua prova de fogo na cúpula convocada para quinta-feira com legisladores democratas e republicanos.

Espera-se que o novo plano seja uma combinação dos dois projetos de lei democratas aprovados pelo Senado e pela Câmara de Representantes (Deputados) nos últimos meses, e que encontraram uma forte oposição no grupo republicano.

Apesar de não se conhecerem detalhes do projeto, o novo plano poderia contemplar ajudas para as famílias que não podem bancar um seguro médico, incentivos para que as empresas deem cobertura a seus empregados, e poderia expandir o Medicare, que dá serviço aos mais pobres.

A reforma do sistema de saúde se encontra paralisada no Congresso, depois que os democratas perderam há algumas semanas uma cadeira-chave no Senado, a de número 60, que lhes permitia contar com uma "supermaioria" na Câmara Alta.