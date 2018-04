Casamentos inter-raciais batem recorde nos EUA

Os casais miscigenados passaram de 3,2 por cento do total em 1980 para 8,4 por cento agora, segundo o estudo. Em 2010, cerca de 15 por cento de todos os novos casamentos eram entre cônjuges de diferentes raças ou etnias, mais do que o dobro da incidência há 32 anos.

O casamento inter-racial é mais comum no oeste do país. Lá, de 2008 a 2010 cerca de 20 por cento dos recém-casados tinham raça ou etnia diferente do cônjuge. No sul do país, a taxa cai para 14 por cento; no nordeste, para 13 por cento.

Na opinião de 43 por cento dos norte-americanos entrevistados, os casamentos inter-raciais beneficiam a sociedade. Pouco mais de um terço dizem que algum parente próximo se casou com alguém de uma raça diferente.

Os norte-americanos de origem asiática têm maior propensão à miscigenação, sendo 27,7 por cento do total de recém-casados em 2010. Em seguida vêm os hispânicos (25,7 por cento), negros (17,1 por cento) e brancos (9,4 por cento).

O estudo se baseou em dados da Pesquisa de Comunidades Americanas, o Departamento do Censo, feita de 2008 a 2010, e em entrevistas por telefone.

(Reportagem de Ian Simpson)