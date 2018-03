Cassino é implodido em menos de 20 segundos nos EUA

Em menos de 20 segundos, um dos cassinos mais luxuosos dos Estados Unidos veio abaixo na noite de quinta-feira, 18. Após uma grande queima de fogos, o Sands Casino Hotel, que fica em Salt Lake City, foi demolido em uma séria de 17 explosões simultâneas. O prédio de 500 quartos em que o cantor Frank Sinatra já se hospedou foi implodido com um atraso de cinco segundos. Ele dará lugar para um novo empreendimento do grupo: um mega-cassino que custará até US$ 2 milhões. O grande complexo será inaugurado entre 2011 e 2012. Segundo os responsáveis pelo empreendimento, o novo cassino "será uma propriedade espetacular". "Estamos estudando os melhores hotéis de Las Vegas e no mundo todo, assim faremos coisas novas que nenhum deles possui".