Centro de detenção de imigrantes no Texas é local de abusos, dizem entidades Um grande centro de detenção que abriga centenas de mulheres e crianças da América Central perto da cidade de San Antonio, no Estado norte-americano do Texas, deve ser fechado, em meio a acusações de que guardas assediaram as detentas e abusaram sexualmente delas, disseram grupos de direitos humanos nesta quinta-feira.