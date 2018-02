Chefe de campanha de Obama já vê fim de batalha por indicação O chefe de campanha do democrata Barack Obama previu neste domingo que a longa batalha contra Hillary Clinton pela indicação do partido está perto do fim. "Nós estamos no final do processo", disse. Entrevistado na "Fox News Sunday", David Axelrod afirmou que superdelegados indecisos que decidirão a indicação estão optando por Obama, o senador de Illinois que pode se tornar o primeiro presidente norte-americano negro nas eleições de novembro. "Você verá pessoas (superdelegados) tomando decisões rápidas a partir deste ponto", disse ele. "Nós estamos anunciando diversos todos dias nos últimos dias. Nós iremos continuar expandindo esses apoios". O conselheiro sênior de Hillary, Howard Wolfson, falando no mesmo programa, rejeitou a idéia de que a campanha já tenha acabado e previu vitória nas próximas prévias em West Virginia na terça-feira. "Se Barack Obama quer Hillary Clinton fora da corrida, que ganhe dela. Ganhe dela em West Virginia, ganhe dela em Porto Rico, ganhe dela no Kentucky", disse ele, referindo-se a três dos seis últimos obstáculos para a indicação, todos a favor de Hillary. Mas ele afirmou que se Obama, de 46 anos, ganhar a indicação, a senadora de Nova York irá dar todo o seu suporte e recursos contra o indicado republicano John MacCain. Desde de sua vitória decisiva nas primárias da Carolina do Norte na última semana, Obama tem cada vez mais se focado na sua batalha que ainda está por vir contra McCain, testando temas que ele espera usar em sua campanha. Em entrevista para a CNN realizada na semana passada e apresentada neste domingo, Obama deixou claro que irá ligar McCain a seu companheiro republicano impopular o presidente George W. Bush. "Imagine o que eu irei enfrentar, as políticas fracassadas da administração Bush as quais McCain quer dar continuidade", disse Obama. Mesmo se a senadora vencer nas próximas disputas, Clinton, de 60 anos, não conseguirá superar Obama em número de delegados para a convenção do partido Democrata em agosto. Os delegados têm sido alocados proporcionalmente nas batalhas estaduais que começaram em janeiro.