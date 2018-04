Chega a 10 total de vítimas de tornado nos EUA

YAZOO CITY, EUA - Equipes de resgate se espalharam neste domingo para vasculhar casas destruídas e entulhos no Estado do Mississippi, EUA, um dia depois da passagem de um tornado devastador que matou 10 pessoas, incluindo três crianças. Cerca de 40 soldados da Guarda Nacional patrulham a região de Yazoo City, com a ajuda de dezenas de voluntários e outras autoridades locais.

Apenas na pequena localidade de Yazoo City, que tem 28 mil habitantes, aproximadamente 100 casas sofreram grandes danos, segundo o governador do Estado, Haley Barbour. Meteorologistas afirmam que ainda é muito cedo para dizer se um grande tornado ou uma série de tornados pequenos provocou as mortes e os prejuízos.

Também houve relatos de tornados nos Estados de Louisiana, Arkansas e Alabama, e tempestades continuaram seguindo na direção Nordeste dos EUA no início deste domingo. No Mississippi, milhares de pessoas estão sem eletricidade e rodovias estão bloqueadas por postes e árvores que tombaram com o tornado.