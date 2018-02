Cheney deixa do hospital após ataque cardíaco

O escritório de Cheney disse que ele estava "se sentindo bem nesta manhã" e que ele recebeu alta do hospital da Universidade George Washington.

De acordo com um comunicado, ele vai retomar sua agenda normal em breve.

Cheney, de 69 anos, vice do ex-presidente norte-americano George W. Bush, foi hospitalizado na segunda-feira, sofrendo dores no peito.

Exames revelarem evidências de um leve ataque cardíaco. Ele foi submetido a um teste de estresse e a um cateterismo, na qual um tubo fino é colocado em uma veia sanguínea no braço ou na perna, e inserido no coração para determinar se há algum bloqueio.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No hospital, Cheney recebeu ligações do atual vice-presidente, Joe Biden, e do presidente Bush.

Os ataques cardíacos anteriores de Cheney foram em 1978, 1984, 1988 e 2000. O último ocorreu logo após as eleições de novembro de 2000, quando ele foi eleito vice-presidente.

(Reportagem de Steve Holland)