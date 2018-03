Cheney recebe choque elétrico para corrigir batimento cardíaco O vice-presidente norte-americano, Dick Cheney, que tem um histórico de problemas cardíacos, foi tratado com um choque elétrico nesta quarta-feira para resolver um problema de batimento cardíaco anormal, disse sua porta-voz. É a segunda vez em pouco menos de um ano que Cheney é submetido ao tratamento. "Um impulso elétrico foi realizado para que seus batimentos cardíacos voltassem ao ritmo normal", disse a porta-voz de Cheney Megan Mitchell. "O procedimento aconteceu tranquilamente e sem nenhuma complicação". Cheney, de 67 anos, voltou para sua residência oficial e retomou a agenda normal depois do procedimento no Hospital da Universidade George Washington, disse Mitchell. (Reportagem de Jeremy Pelofsky)