Chuva causa colapso no metrô e nos trens de Nova York

A chuva inundou os trilhos subterrâneos do sistema de trens metropolitanos de Nova York e interrompeu o transporte nesta quarta-feira, 8, irritando os nova-iorquinos, que têm de pagar tarifas de serviços cada vez mais caras para sustentar uma infra-estrutura que está envelhecendo. A tempestade da madrugada, que destelhou casas, derrubou a energia e fez dispararem alarmes de tornado, afetou todas as linhas de metrô que vão até Manhattan. "Os passageiros estão chocados de o sistema ser tão vulnerável à chuva", disse Gene Russianoff, representante de uma campanha sobre o trânsito. "Não moramos no deserto de Gobi." Nenhuma das linhas subterrâneas funcionava plenamente na manhã de quarta-feira, e algumas estavam completamente fechadas, disse a Autoridade de Transporte Metropolitano do Estado de Nova York às TVs locais. Muita gente preferiu trabalhar de casa. Houve confusão nas plataformas lotadas do metrô, e ônibus e táxis também viajavam com a capacidade esgotada. Centenas de pessoas se apertavam em pontos de ônibus na Times Square.