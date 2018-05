Cinco plataformas de petróleo e gás são esvaziadas Cinco plataformas de petróleo e gás natural foram esvaziadas até agora devido a uma tempestade tropical que se dirige ao Golfo do México, informou a Mineral Management Service (MMS), agência do governo dos EUA que administra os recursos energéticos e de outros minerais. Um ciclone tropical no Golfo do México ganhou força e transformou-se na tempestade tropical Erin, que deve chegar à terra firme na noite de quinta-feira no complexo de refino de Corpus Christi, Texas, segundo o Centro Nacional de Furacões norte-americano.