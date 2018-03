Cirurgia em senador Edward Kennedy é bem-sucedida nos EUA O senador norte-americano Edward Kennedy passou por uma cirurgia bem-sucedida nesta segunda-feira para tratar um tumor maligno no cérebro, informou o médico do político. "Estou satisfeito em dizer que a cirurgia do senador Kennedy foi bem-sucedida e que atingimos nossos objetivos", disse o Dr. Allan Friedman, do Centro Médico da Universidade Duke. O tumor foi diagnosticado no mês passado. Antes de fazer a cirurgia, Kennedy disse que ela seria "direta, seguida de quimioterapia e radioterapia". Ele espera ficar no hospital, na Carolina do Norte, por cerca de uma semana. (Por Thomas Ferraro)