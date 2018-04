Clinton e Obama empatam; McCain lidera na 'superterça' Os democratas Barack Obama e Hillary Clinton terminaram a "superterça" das prévias eleitorais nos Estados Unidos praticamente empatados, enquanto John McCain assumiu definitivamente a liderança na corrida republicana, depois de um dia com votações de um ou ambos os partidos em 24 Estados. No acirrado duelo democrata, Obama ganhou 13 Estados, contra oito de Hillary -- que, no entanto, levou os maiores "prêmios" do dia, os Estados da Califórnia e de Nova York. "Há uma coisa nesta noite de fevereiro que não precisamos dos resultados finais para saber: nossa hora chegou", disse Obama, senador por Illinois, a seguidores em Chicago. "Nosso movimento é real, e a mudança está chegando à América." McCain venceu em nove Estados, inclusive a Califórnia e no nordeste dos EUA, e assim consolida seu favoritismo, já que vários Estados conferem a totalidade dos seus delegados republicanos ao ganhador, sem importar a proporção de votos -- o que não ocorre entre os democratas. Seus rivais Mitt Romney e Mike Huckabee mantiveram suas esperanças e prometeram continuar na disputa, apesar das dúvidas sobre sua viabilidade eleitoral. Romney venceu em sete Estados e Huckabee, em cinco. "Acho que hoje precisamos nos acostumar com a idéia de que somos o favorito do Partido Republicano à indicação. E realmente não me importo nem um pouco", disse McCain a simpatizantes em Scottsdale, Arizona, Estado pelo qual é senador. Em ambos os partidos, cada candidato venceu em pelo menos cinco Estados, o que significa que a disputa deve se prolongar. Na próxima semana, há votações em meia dúzia de Estados. Nas primeiras horas da madrugada, Hillary tinha 760 delegados, contra 692 de Obama, de acordo com o jornal Washington Post. Para conseguir a indicação democrata são necessários 2.025 delegados. A disputa democrata é considerada histórica por opor uma mulher a um negro. Entre os republicanos, segundo o Post, McCain soma 570 delegados, bem à frente dos 251 de Romney e dos 175 de Huckabee. São necessários 1.191 para receber a indicação. McCain, derrotado por George W. Bush na disputa republicana em 2000, ainda precisa conquistar a ala conservadora do partido, insatisfeita com suas opiniões centristas a respeito de imigração, redução de impostos e reforma do financiamento eleitoral. CAMPANHAS ACIRRADAS Mais de metade do total de delegados democratas e cerca de 40 por cento dos republicanos estavam em disputa na "superterça". Como em nenhum partido houve um vencedor expressivo, os analistas prevêem que as próximas semanas continuarão sendo marcadas por acusações entre os candidatos e divisões dentro dos partidos. "Como a votação não produziu vencedores evidentes, as próximas disputas, em Estados como Pensilvânia, Ohio, Texas, Louisiana, Washington e Virgínia só devem aumentar a pressão sobre as campanhas, que estão mais do que dispostas a mostrar os dentes", observou um editorial do New York Times. Obama venceu em Alabama, Alasca, Colorado, Connecticut, Delaware, Geórgia, Idaho, Kansas, Minnesota, Missouri, Dakota do Norte, Utah e no seu Estado natal, Illinois. Hillary ganhou em Arizona, Arkansas, Califórnia, Massachusetts, Nova Jersey, Oklahoma, Tennessee e na sua Nova York. Aparentemente, ela conseguiu reagir à "onda" favorável a Obama, que as pesquisas indicavam nos últimos dias. "Espero manter nossa campanha e nosso debate sobre como deixar este país melhor para as próximas gerações", disse Hillary a simpatizantes na noite de terça-feira. Entre os republicanos, McCain ganhou em Arizona, Califórnia, Connecticut, Delaware, Illinois, Missouri, Nova Jersey, Nova York e Oklahoma. Huckabee, pastor batista e ex-governador do Arkansas, venceu em Alabama, Arkansas, Geórgia, Tennessee e Virgínia Ocidental. Romney, ex-governador de Massachusetts, ganhou em Alasca, Colorado, Minnesota, Montana, Dakota do Norte, Massachusetts e Utah, região com grande concentração de mórmons. Romney seria o primeiro presidente norte-americano dessa religião. (Com reportagem de Jeff Mason, Claudia Parsons, Steve Holland, Ellen Wulfhorst e Andy Sullivan)