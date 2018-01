Coalizão planeja ofensiva iraquiana para retomar Mossul

Uma autoridade militar americana disse que a operação para retomar a segunda maior cidade iraquiana do controle dos militantes do Estado Islâmico deve começar em abril ou maio e vai envolver cerca de 12 brigadas iraquianas e curdas ou entre 20 mil e 25 mil soldados.

A autoridade do Comando Central diz que cinco brigadas do Exército iraquiano serão treinadas pela coalizão internacional no Iraque. A autoridade diz que há cerca de mil a dois mil insurgentes na cidade de Mossul. O grupo tomou a cidade do norte do Iraque em junho. Líderes militares têm falado sobre retomar a cidade há algum tempo.

Se forças iraquianas não estiverem prontas até abril ou maio, a operação pode ser postergada, disse a autoridade, que falou sob a condição de anonimato por não poder discutir o assunto publicamente./ AP e REUTERS