Colisão de trens nos EUA deixa dois mortos e mais de 70 feridos

Uma colisão entre dois trens na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, deixou pelo menos duas pessoas mortas e 70 feridos na manhã deste domingo. De acordo com a Polícia do condado de Lexington, um trem de passageiros, que viajava de Nova York a Miami, bateu com uma locomotiva de carga.

A Amtrak, concessionária federal que administra o serviço ferroviário nos Estados Unidos, confirmou que houve descarrilamento da locomotiva, onde há a cabine do maquinista, e de alguns vagões de passageiros. A companhia diz que havia 147 pessoas no transporte, 139 passageiros e 8 membros da tripulação. O trem de cargas é da empresa CSX, de transporte de carga.

As autoridades estão no local investigando as causas do acidente e ajudando o serviço de emergência no resgate dos passageiros.

(história em desenvolvimento, mais informações em instantes)

(Com Reuters e AP)