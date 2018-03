Colisão entre embarcações fecha rio Mississippi e derrama óleo Uma colisão entre um navio-tanque que transportava produtos químicos e um barco carregado de combustível derramou cerca de 1,5 milhão de litros de óleo combustível no rio Mississippi, nesta quarta-feira, e levou a guarda costeira dos EUA a fechar um trecho navegável perto de Nova Orleans, disse um porta-voz da guarda costeira. O trânsito de embarcações ficou suspenso durante quase 10 horas até às 11h da manhã do horário local (13h de Brasília), num trecho de 46 quilômetros, após o MV Tintomara ter cortado na metade o barco da American Commercial Lines carregado com óleo combustível número 6. Aproximadamente 1,5 milhão de litros de combustível espesso e de lenta evaporação vazou do barco, mas nenhum produto químico escapou do Tintomara, disseram autoridades. Uma mancha com mais de 19 quilômetros de extensão se espalhou pelo rio e o departamento de qualidade ambiental de Louisiana disse que esforços estavam sendo feitos para minimizar o impacto na qualidade do ar e na fauna e flora locais. Entradas para água potável foram desviadas ou fechadas na área e foi pedido que a população reduzisse o consumo de água para que as reservas fossem garantidas durante operações de tratamento, informou o departamento de águas de Nova Orleans. Equipes de limpeza espalharam barreiras flutuantes para tentar conter o óleo e para mantê-lo longe de áreas sensíveis, disse Jean Kelly, porta-voz da agência ambiental estatal. Funcionários do Estado estavam no local e trabalhavam para reunir detalhes do impacto ambiental, disse Kelly. "Temos muitos animais selvagens no delta", afirmou.