Com golpe certeiro, Obama mata mosca em entrevista

O presidente Barack Obama, incomodado por uma mosca durante uma entrevista a um canal de TV na Casa Branca, resolveu o problema com as próprias mãos nesta terça-feira, 16. Durante a conversa com o correspondente da rede CNBC John Harwood, Obama foi interrompido pelo inseto algumas vezes e aproveitou que o momento em que a mosca pousou em sua mão para matá-la na primeira tentativa. Foi aplaudido pelos que estavam presente na gravação.

Sem perder o ritmo, Obama afirmou ao jornalista: "Agora, onde paramos?". "Isso foi muito impressionante, não foi?", brincou o presidente ao observar o inseto no chão. Como a equipe de filmagem ainda estava no local, Obama não perdeu tempo. Apontou para a mosca derrotada no assoalho e perguntou: "Vocês querem filmar isso?". Obama ainda retirou o inseto do chão com um guardanapo.