Começam férias de Obama no Havaí

O presidente Barack Obama, em seu primeiro dia de férias no Havaí, optou pela privacidade, depois de uma frenética sessão legislativa na quarta-feira, 22.

O presidente começou a quinta-feira, 23, com sua rotina familiar de férias durante as viagens ao Havaí: manhã na academia da Base da Marinha havaiana.

Ele voltou à Base no final da manhã para jogar uma partida de golfe com dois de seus amigos de infância com os quais cresceu junto no Havaí. Obama também jogou com uma família amiga vinda de Chicago.

Obama não tem eventos públicos marcados durante seus 11 dias de férias, e assessores dizem que ele planeja passar o tempo em uma casa luxuosa de frente para o mar que sua família aluga em Kailua.