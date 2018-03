Condoleezza Rice chega ao Cazaquistão

A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, chegou neste domingo ao Cazaquistão em uma breve visita centrada em assuntos de cooperação energética e segurança regional, informaram as agências russas desde a capital cazaque, Astana. Rice, procedente de Índia, se reunirá com o presidente cazaque, Nursultan Nazarbayev; o primeiro-ministro, Karim Masimov, e o chefe da diplomacia, Marat Tazhin, para falar de cooperação bilateral e regional, anunciou o Ministério de Assuntos Exteriores do Cazaquistão. Segundo o Departamento de Estado americano, outro objetivo de Rice é conversar com os dirigentes do país sobre o papel do Cazaquistão como líder regional em Ásia Central e sobre sua disposição de continuar as reformas políticas e econômicas. Tazhin já se reuniu com Rice na segunda-feira passada em Nova York, onde esta assegurou que o Cazaquistão é "o parceiro mais confiável dos EUA na Ásia Central." Por sua parte, Tazhin reafirmou o compromisso do Cazaquistão com as reformas políticas, explicando a Rice os planos d Governo para contribuir com a reconstrução no Afeganistão e atrair esse país para os processos de integração regional.