Condoleezza Rice inicia viagem à Turquia e Oriente Médio

A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, iniciou uma breve viagem pelo Oriente Médio que inclui conversas com as autoridades turcas e líderes palestinos. Fontes diplomáticas disseram que o principal objetivo será iniciar a elaboração de um documento preparatório da conferência de paz marcada para Annapolis (Maryland, Estados Unidos) possivelmente no fim deste mês. Rice chegará nesta sexta-feira, 2, a Ancara, onde terá uma série de reuniões bilaterais. O principal tema será o esforço de paz dos EUA na região. As fontes não confirmaram se as conversas também abordarão o problema dos conflitos do mês passado entre forças turcas e grupos curdos na fronteira com o Iraque. A secretária de Estado chegará no sábado a Jerusalém. No domingo, ela pronunciará um discurso exortando palestinos e israelenses a cumprir os compromissos assumidos no plano de paz de 2003. Os compromissos incluem o fim na expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia e medidas palestinas para neutralizar a ação das milícias antiisraelenses. O Governo dos EUA tem intensificado as suas gestões para fortalecer a posição militar do Governo palestino. Na semana passada, a Casa Branca pediu ao Congresso a aprovação de US$ 410 milhões em fundos adicionais, que seriam entregues ao presidente Mahmmoud Abbas no próximo ano. Os recursos seriam destinados às forças de segurança do Governo palestino e ajudariam a resolver as suas atuais dificuldades financeiras. No Cairo, Abbas negou na última quarta-feira que os palestinos "tenham reduzido as suas expectativas" para a conferência internacional de paz em Annapolis. Fontes do Departamento de Estado consideram pouco provável que Rice anuncie durante esta viagem a data da conferência de paz. No entanto, após a sua visita a Israel e à Cisjordânia, os EUA podem enviar convites com uma data certa, talvez o dia 26 de novembro.