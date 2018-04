Conferência pelo Haiti ocorrerá dia 25 de janeiro no Canadá

A primeira reunião preparatória para a Conferência Internacional para a reconstrução e desenvolvimento do Haiti será realizada no dia 25 de janeiro em Montreal, no Canadá, anunciou nesta segunda-feira, 18, o ministro de Exteriores canadense.

Por meio de comunicado, o ministro Lawrence Cannon disse que a reunião do dia 25 vai analisar a situação no Haiti e procurar assegurar que a missão internacional da ONU possa administrar os esforços internacionais de reconstrução e estabilização a longo prazo.

Na reunião, o primeiro-ministro haitiano, Jean-Max Bellerive, se encontrará com os ministros de Exterior do grupo Amigos do Haiti, que inclui Brasil, EUA, França e países latino-americanos. Segundo Cannon, o encontro deve ser marcado pelo planejamento do início da reconstrução do Haiti, que deve começar em meados de março.

O ministro canadense informou também que o país enviará mais mil soldados ao Haiti além dos helicópteros e navios que já estão na nação caribenha ou a caminho dela.