Confira as principais datas das eleições deste ano nos Estados Unidos

WASHINGTON - O Partido Republicano realiza uma série de prévias para estabelecer quem será o nome que enfrentará o presidente democrata Barack Obama na corrida presidencial americana em novembro. As prévias são realizadas antes das primárias, que definem efetivamente o rival do democrata nas urnas.

Confira a seguir as principais datas da corrida presidencial. Algumas poderão ser mudadas no decorrer do processo.

3 de janeiro - Caucus de Iowa

7 de janeiro - Debate republicano em Manchester, New Hampshire

8 de janeiro - Debate republicano em Concord, New Hampshire

10 de janeiro - Primárias em New Hampshire

16 de janeiro - Debate republicano na Carolina do Sul

19 de janeiro - Debate republicano na Carolina do Sul

21 de janeiro - Primárias da Carolina do Sul

23 de janeiro - Debate republicano em Tampa, Flórida

26 de janeiro - Debate republicano em Jacksonville, Flórida

31 de janeiro - Primárias da Flórida

4 de fevereiro - Caucus de Nevada; começa o caucus do Maine (vai até dia 11)

7 de fevereiro - Caucuses do Colorado e Minnesota; votação primária no Missouri

11 de fevereiro - Fim do caucus do Maine

22 de fevereiro - Debate republicano em Mesa, Arizona

28 de fevereiro - Primárias em Michigan e no Arizona

1 de março - Debate republicano na Geórgia

3 de março - Caucus no Estado de Washington

6 de março - Primárias e caucus da "Super Terça-Feira" em todo o país, incluindo os Estados de Ohio, Massachusetts, Geórgia, Oklahoma, Tennessee, Vermont e Virgínia; Idaho (republicano), Alasca (republicano) e Dakota do Norte (republicano). Começa o caucus de Wyoming (vai até o dia 10).

19 de março - Debate republicano em Portland, Oregon

27 a 30 de agosto - Convenção republicana em Tampa, Flórida

3 a 6 de setembro - Convenção democrática em Charlotte, Carolina do Norte

3 de outubro - Debate presidencial em Denver, Colorado

11 de outubro - Debate entre os vices dos candidatos presidenciais, em Danville, Kentucky

16 de outubro - Debate presidencial em Hampstead, New York

22 de outubro - Debate presidencial em Boca Raton, Flórida

6 de novembro - Dia da eleição