Congresso aprova fim da simulação de afogamento pela CIA

O Congresso dos Estados Unidos desafiou na quarta-feira a ameaça de veto da Casa Branca e aprovou a proibição da simulação de afogamento e de outras técnicas violentas nos interrogatórios da CIA. O Senado aprovou a medida por 51-45 votos, graças à maioria democrata. O projeto, que contém outras providências para o setor de inteligência, já havia passado em dezembro na Câmara e agora será submetido à sanção presidencial. "Que não haja dúvida no mundo que esta grande nação não tortura", disse o senador republicano Chuck Hagel, um dos autores do projeto. A simulação de afogamento (ou "waterboarding") é muito condenada por entidades de direitos humanos e por outros países, que vêem na prática uma forma ilegal de tortura. Mas Tony Fratto, porta-voz da Casa Branca, disse que assessores do presidente George W. Bush recomendaram um veto ao projeto. "Partes dessa lei são inconsistentes com a conduta efetiva da coleta de inteligência", disse ele. O senador John McCain, favorito para receber a indicação republicana à Presidência, votou contra a nova lei de inteligência. Ele já havia sido o autor de projetos anteriores contra a tortura. O trecho sobre os interrogatórios diz que a Agência Central de Inteligência (CIA) deve adotar as limitações impostas pelo Manual de Campo do Exército dos EUA para o trato de prisioneiros. "Deixei muito claro que eu considero que a simulação de afogamento é tortura e é ilegal, mas não vou restringir a CIA apenas ao Manual de Campo do Exército", disse McCain antes da votação. Na semana passada, o diretor da CIA, Michael Hayden, admitiu ao Congresso que três suspeitos capturados após os atentados de 11 de setembro de 2001 haviam sido submetidos ao chamado "waterboarding". As regras do Exército proíbem expressamente oito técnicas de interrogatórios, o que inclui a simulação de afogamento, a nudez forçada, choques elétricos, intimidação com cães e simulação de execuções. De acordo com os autores do projeto, o manual militar autoriza a pressão psicológica, como induzir um preso a crer que sua confissão vai abreviar uma guerra.