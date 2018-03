Congresso dos EUA aprova US$ 162 bi para Iraque e Afeganistão

O Congresso dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira mais US$ 162 bilhões para financiar as operações militares no Iraque e no Afeganistão, informaram fontes legislativas. A iniciativa foi aprovada por 92 votos a favor e apenas 6 contra no Senado, no que constituiu a última etapa de seu trâmite legislativo antes de ser enviado para a assinatura do presidente George W. Bush. O plano de despesas aumentou para US$ 650 bilhões os fundos que o Congresso aprovou para as operações militares no Iraque desde o início do conflito, há mais de cinco anos. Fontes legislativas disseram que os fundos para o Afeganistão totalizam agora quase US$ 200 bilhões. A aprovação também incluiu fundos de ajuda universitária a militares, a extensão de benefícios de desemprego, assim como um fundo de US$ 2,7 bilhões para assistência de emergência a estados da região central do país afetados por desastres naturais. O projeto estabelece que os fundos para o Iraque e Afeganistão deverão ser usados nos próximos 12 meses. O projeto tinha sido aprovado na semana passada pela Câmara de Representantes por 268 votos contra 155, depois de os legisladores democratas decidirem não insistir em aplicar prazos para uma retirada das tropas do Iraque, diante da possibilidade de um veto presidencial. O projeto será enviado agora ao presidente Bush, que o promulgará nos próximos dias, disseram as fontes.