Congresso dos EUA aprova US$1 tri para fundos militar e social

O Congresso dos Estados Unidos, liderado pelo Partido Democrata, aprovou na quinta-feira mais de um trilhão de dólares para as Forças Armadas, programas de saúde de veteranos de guerra e programas sociais domésticos. Ao aprovar uma legislação de 600 bilhões de dólares que excedeu um pedido do presidente George W. Bush em cerca de 10 bilhões de dólares, os democratas cumpriram uma promessa de campanha feita no ano passado de promover programas de saúde, educação e de trabalho, muitos dos quais beneficiando os mais pobres. Ainda não está claro, contudo, se o presidente assinará uma segunda legislação aprovada na quinta que daria ao Pentágono cerca de 460 bilhões de dólares para o ano fiscal que começou em 1o de outubro -- 3,5 bilhões de dólares a menos que o esperado por Bush. Para decepção do governo, os fundos militares aprovados não incluem 196 bilhões de dólares adicionais para as guerras no Iraque e no Afeganistão. O Congresso vai considerar este assunto em outra ocasião.