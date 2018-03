Congresso dos EUA rejeita verba para escudo antimísseis Um projeto de orçamento militar em tramitação no Congresso dos EUA não conterá verbas para o início da construção do polêmico sistema norte-americano de defesa antimísseis na Europa, disse na quarta-feira o deputado democrata John Murtha, presidente da comissão responsável pelos orçamentos militares. Ele afirmou a jornalistas que o projeto deve ser aprovado nesta semana na comissão sem as verbas para o projeto, que foi alvo de protestos do presidente russo, Vladimir Putin. "Não temos nem o acordo básico entre Polônia e Estados Unidos", disse Murtha, justificando a recusa do Congresso em liberar a verba no atual ano fiscal, que vai até o final de setembro de 2008. Na semana passada, o presidente George W. Bush salientou a necessidade de instalar dez interceptadores de mísseis na Polônia e um sistema de radares na República Tcheca, a um custo aproximado de 3,5 bilhões de dólares. Bush pediu ao Congresso que liberasse 310 milhões de dólares neste ano. (Por Richard Cowan)