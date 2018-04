Conselheira de Bush para segurança pede demissão A conselheira do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, para a área de combate ao terrorismo e segurança interna renunciou. A informação desta segunda-feira é do próprio Bush. Fran Townsend adere assim, 14 meses antes do final da Presidência de Bush, a um grupo de assessores do primeiro escalão que pediu demissão recentemente. Em um comunicado, o dirigente dos EUA disse que Townsend "sempre ofereceu conselhos inteligentes sobre como proteger a população norte-americana da ameaça do terrorismo". "Ela mostrou-se uma líder fiel no esforço para prevenir e atrapalhar ataques e para responder melhor a desastres naturais", disse o presidente. Bush não informou o motivo da saída de Townsend. A ex-conselheira, que estava no cargo há quatro anos e meio, também já trabalhou como promotora em Nova York e como vice-assessora nacional para a área de segurança. O cargo atual foi criado depois dos ataques de 11 de setembro de 2001 contra os EUA. A renúncia coloca Townsend em uma lista de funcionários do primeiro escalão que renunciaram a seus cargos nos últimos meses. Karl Rove, conselheiro da Presidência, afastou-se em agosto, Tony Snow, secretário de Imprensa da Casa Branca, em setembro, e Dan Barlett, conselheiro da Casa Branca, em junho. Alberto Gonzalez, outro membro do círculo de poder de Bush, deixou o cargo de procurador-geral em agosto devido a pressões externas. (Reportagem de Matt Spetalnick)