Contingente dos EUA no Iraque deve cair a 140 mil em julho Os Estados Unidos esperam manter cerca de 140 mil soldados no Iraque em julho, quando termina a retirada parcial atualmente em curso, disse o Pentágono na segunda-feira. Isso significa que o contingente continuará sendo cerca de 8.000 soldados acima do que havia no começo de 2007, quando o presidente George W. Bush determinou o envio de reforços. O general Carter Ham, diretor de operações do Estado-Maior Conjunto dos EUA, disse também que é cedo para dizer se a presença militar norte-americana no Iraque pode cair neste ano abaixo dos 138 mil soldados que havia antes do envio de reforços. "No Iraque, estamos agora projetando aproximadamente 140 mil tropas ali em julho", disse Ham a jornalistas. "Certamente há uma plena expectativa de que haja mais reduções. Quando elas começam e a que ritmo vão continuar -- é prematuro falar nisso a essa altura." Atualmente, os EUA têm cerca de 158 mil militares no Iraque. A situação no país melhorou desde o envio de reforços, mas comandantes alertam que a segurança permanece precária, o que inviabilizaria reduções mais expressivas. (Reportagem de Andrew Gray)