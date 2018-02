Controle de armas vai a primeira votação no Congresso dos EUA

A previsão é de que a Comissão de Justiça do Senado, controlada pelo Partido Democrata, aprove até sexta-feira os quatro projetos que compõem o pacote de controle do comércio de armas, que tem apoio do presidente Barack Obama.

Isso abrirá caminho para uma acirrada discussão no plenário do Senado a respeito de duas propostas: a que proíbe a venda de armas de assalto e a que estabelece regras mais rígidas para a verificação de antecedentes de compradores de armas.

Havia razoável consenso sobre a questão dos antecedentes, mas nos últimos dias surgiu uma polêmica sobre como guardar as informações relativas à venda de armas entre particulares. A oposição republicana teme que esses dados sejam o primeiro passo para a criação de um registro de proprietários de armas.

O controle da venda de armas se tornou uma prioridade para Obama desde o massacre que matou 20 crianças e seis adultos numa escola de Connecticut, em dezembro.

A proibição das armas de assalto é a medida com menos chances de ser aprovada, pois é algo que enfrenta oposição dos republicanos e até de alguns democratas.

Mais consensuais são as propostas que ampliam a fiscalização contra o tráfico de armas e reforçam a segurança nas escolas.