Coreia do Norte não abandonará energia nuclear sem garantias, diz Carter

SEUL - O ex-presidente americano Jimmy Carter indicou que o regime comunista norte-coreano lhe transmitiu, durante sua visita a Pyongyang, que "não abandonará seu programa nuclear sem garantias de segurança de algum tipo por parte dos Estados Unidos".

As declarações de Carter foram publicadas nesta quinta-feira, 28, no site do grupo independente The Elders (Os Anciãos), um grupo de ex-estadistas que organizou a visita privada de três dias a cidade, com fim marcado para hoje.

"Durante nossa agenda em Pyongyang ouvimos constantemente que a Coreia do Norte quer melhorar as relações com os Estados Unidos e com a Coreia do Sul", indicou Carter.

"O ponto invariável é que eles não abandonarão seu programa nuclear sem garantias de segurança americanas", acrescentou.

A Coreia do Norte reiterou que está disposta a voltar às conversas de seis lados sobre seu programa nuclear - das quais também participam a vizinha do Sul, China, Estados Unidos, Rússia e Japão -, paralisadas desde 2008.

Estados Unidos e Coreia do Sul exigem que Pyongyang demonstre sua disposição para um diálogo sincero. Também querem desculpas pelo bombardeio de uma ilha sul-coreana em novembro de 2010 e pelo afundamento de uma embarcação da marinha da Coreia do Sul, em março do ano passado.