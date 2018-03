Corpos de 7 dos ocupantes de avião são encontrados nos EUA

Os corpos de sete dos dez ocupantes de um pequeno avião que caiu em uma região montanhosa do estado de Washington (EUA) foram localizados nesta terça-feira, 9, horas depois do desaparecimento da aeronave e após intensos trabalhos de rastreamento, informou a imprensa local. Veja também: Restos de avião perdido são encontrados nos EUA Avião com 10 pessoas a bordo desaparece em Washington Membros dos serviços de resgate já disseram aos familiares das vítimas - nove pára-quedistas e o piloto - que não há sobreviventes, revela nesta terça "The Seattle Post Intelligencer" em seu site. O cheiro desprendido pelo combustível permitiu que o pequeno avião, uma Cessna 208 Caravan, fosse localizado na segunda-feira pela equipe de salvamento de Tacomã Mountain, segundo fontes dos serviços de emergência estatais citadas pelo jornal. A aeronave tinha saído da localidade de Star, no estado de Idaho, com destino a Shelton, em Washington, aonde deveria ter chegado na segunda-feira de madrugada. No domingo, um caçador informou que escutou um pequeno avião com problemas no motor e um barulho que lhe pareceu da queda do aparelho ao sudoeste do Lago Rimrock, nas Cascades. O pequeno avião desapareceu dos radares aproximadamente na mesma hora mencionada pelo caçador, disse à imprensa Nisha Marvel, porta-voz do Departamento de Transporte do Estado de Washington, acrescentando que o piloto não emitiu nenhum sinal de problemas durante o vôo. A aeronave levava um grupo de pára-quedistas que tinha participado de uma demonstração perto de Boise, em Idaho.